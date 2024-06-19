Врач Поздняков призвал россиян отказаться от купания в стоячих водоемах из-за риска подхватить инфекцию

Врач-инфекционист, главный врач «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с изданием «Страсти» призвал россиян отказаться от купания в стоячих водоемах. В таких местах, по словам медика, можно подцепить целый букет инфекций.

Также стоит обходить стороной водоемы, в которых плавает домашний скот и утки. Поздняков предупредил, что животные переносят множество микроорганизмов, представляющих опасность для человека.

«Эти же микроорганизмы могут вызывать отиты, если вода попадает в уши. Конъюнктивиты — при попадании в глаза и так далее. Любые воспалительные заболевания кожи», — сказал он.

В заключение врач добавил, что с микробиологической точки зрения река более безопасна, чем пруд со стоячей водой.