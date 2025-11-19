Врач Поцелуев рассказал, что гепатит А не переходит в хроническую форму и не провоцирует цирроз печени

Инфекционист Александр Поцелуев пояснил NEWS.ru , что гепатит A, известный также как желтуха, отличается от гепатитов B и C тем, что не принимает хроническую форму.

По словам врача, недуг не провоцирует цирроз печени, но все же может серьезно навредить организму человека.

«Это не хроническая болезнь, а острое состояние, которое, однако, может серьезно подорвать здоровье», — отметил медик.

Как пояснил специалист, гепатит А также не может вызывать рак печени, однако безобидным его все равно нельзя назвать.