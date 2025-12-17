Врач Поцелуев предупредил, что человек может одновременно заразиться несколькими видами гепатита

По словам специалиста, заразиться двумя «кишечными» гепатитами — Е и А — можно при употреблении сильно загрязненной воды или пищи. Течение болезни в таком случае может быть более тяжелым. Комбинация гепатита Е с гепатитом B или С опасна для людей с хроническим вирусным заболеванием печени. «Присоединение гепатита Е может вызвать молниеносное ухудшение функции органа и резко ухудшить прогноз», — пояснил Поцелуев. Пациентам с такими заболеваниями особенно важно соблюдать меры профилактики.

Гепатит Е опасен, особенно для беременных и людей со слабым иммунитетом. Защита от вируса на 90 % зависит от сознательного поведения человека: кипячения воды, мытья рук и правильной термической обработки мяса.