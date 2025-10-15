Врач Потешкин отметил, что реакция организма на антидепрессанты зависит от множества факторов

Антидепрессанты могут влиять на массу тела, и у некоторых пациентов наблюдается набор килограммов. Врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин объяснил KP.RU , почему так происходит.

Препараты СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) воздействуют на серотониновую систему и множество рецепторов в организме, в том числе подавляющих аппетит. Во время испытаний на животных эти препараты способствовали снижению веса. Однако у людей наблюдается другая картина.

«Если показатели людей отслеживают годами и даже десятками лет, то оказывается, что масса тела увеличивается примерно у 10 человек из 100 [людей, принимающих антидепрессанты группы СИОЗС]», — отметил специалист.

Реакция организма на антидепрессанты зависит от множества факторов, включая форму депрессии и генетику. У людей с медленным обменом веществ препараты дольше выводятся из организма, и со временем чувствительность рецепторов снижается.