Врач Потешкин: дефицит витамина D может привести к обострению болезней желудка

Нехватка «солнечного» витамина влечет за собой нарушения обмена кальция и фосфора. Об этом сайту kp.ru рассказал врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Юрий Потешкин.

По словам эксперта, к нему часто обращаются пациенты с жалобами на мышечную слабость, повышенную утомляемость и судороги по ночам. После проверки показателей фосфорно-кальциевого обмена и последующей нормализации уровня витамина D, кальция и паратгормона, здоровье пациентов улучшается.

Потешкин подчеркнул, что дефицит витамина D может привести к серьезным последствиям: образованию опухолей, вымыванию кальция из костей и повышению его уровня в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск развития камней в почках и обострения заболеваний желудка из-за повышенной кислотности.

Около 50% людей в мире и до 70% в России сталкиваются с дефицитом витамина D. Причиной этому служат климатические особенности страны.