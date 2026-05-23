Врач Потекаев предупредил об опасности меланомы из-за быстрого метастазирования

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения России Николай Потекаев предупредил о высокой опасности меланомы из-за ее быстрого метастазирования. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Эксперт подчеркнул, что раннее выявление заболевания значительно увеличивает шансы пациента на успешное лечение и долгую жизнь после удаления новообразования.

По словам врача, при появлении метастаз работа усложняется, так как приходится иметь дело не только с кожей, но и с другими органами.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что светлокожие люди с голубыми глазами находятся в группе повышенного риска, особенно если они много времени проводили на солнце в детстве, добавило ОТР.