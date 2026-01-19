Врач Поташева объяснила, что термин «пирамида питания» охватывает продукты для поддержания здоровья

В эфире радиостанции « Говорит Москва » кандидат медицинских наук и терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташева разъяснила концепцию пирамиды питания.

По словам специалиста, пирамида питания — это абстрактная модель, которая показывает, каким должно быть здоровое питание современного человека.

«Эта история не про индивидуальные рекомендации», — отметила медик.

Она также подчеркнула, что пирамида питания включает продукты, которые должны быть доступны людям для поддержания здоровья.