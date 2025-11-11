Врач Попович отметила, что современный психиатр не спешит назначать лекарства каждому пациенту

Врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П. П. Кащенко Алина Попович рассказала NEWS.ru , что современный психиатр не спешит назначать лекарства каждому пациенту. Она подчеркнула: профессионал сначала завоевывает доверие пациента и показывает искреннее желание помочь.

По словам врача, современная психиатрия сильно изменилась и теперь главное для специалиста — это поддержка, эмпатия и уважение к каждому пациенту. «Современный специалист не навешивает ярлыки и не стремится назначать таблетки всем подряд. Его задача — помочь человеку, вернуть ему способность радоваться и полноценно жить», — пояснила Попович.

На приеме психотерапевт старается услышать проблемы каждого пациента. Это спокойный разговор, в котором человек может без страха рассказать о своем состоянии, тревогах и трудностях. Врач помогает понять, где заканчивается обычная усталость и начинается состояние, требующее помощи.

Лечение подбирается индивидуально, и, если необходимы лекарства, они назначаются с учетом образа жизни и ситуации пациента.