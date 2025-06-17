Врач Попова высказала мнение, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова развеяла распространенный миф о тополином пухе. В интервью NEWS.ru она заявила, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но может переносить пыльцу, вызывая насморк, зуд и слезотечение.

По словам Поповой, тополиный пух действует как «автобус для аллергенов». Он не провоцирует аллергию напрямую, но способствует распространению мелких частиц пыльцы, усиливая их воздействие на организм. Из-за большой площади контакта пух распространяет пыльцу повсюду, вызывая раздражение слизистой оболочки носа и глаз.

Врач также отметила положительные стороны тополя. Это дерево поглощает около 25 килограммов сажи каждый год и производит в десять раз больше кислорода, чем береза, и в четыре раза больше, чем сосна.

Ранее дерматолог Александра Филева сообщила, что так называемая аллергия на солнце часто является фотодерматозом — реакцией кожи на ультрафиолетовое излучение. Она вызывает покраснение, зуд и сыпь через несколько часов после пребывания на солнце.