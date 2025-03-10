Врач Попова: в целом по России лишний вес есть у 47,6% мужчин и 35,6% женщин

По информации ВОЗ, сегодня в мире более 650 миллионов взрослых и свыше 120 миллионов детей имеют диагноз «ожирение». В России от недуга страдают примерно 25% населения. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Как рассказала главный санитарный врач РФ Анна Попова, в целом по России избыточный вес наблюдается у 47,6% мужчин, а ожирение диагностировано у 19%. Среди женщин эти показатели составляют 35,6% и 27,6% соответственно. У детей статистика тоже неутешительная: 20% мальчиков-школьников и 14% девочек имеют избыточный вес, а 10,7% и 5,6% — уже ожирение.

Ожирение — один из основных факторов риска ранней смертности. Около трех миллионов человек каждый год умирают из-за проблем со здоровьем, вызванных лишним весом. Ожирение может привести к диабету, сердечным болезням, высокому давлению, заболеваниям почек и даже раку.