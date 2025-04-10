Врач Попова: употребление пиццы может спровоцировать аллергию

Пицца может вызвать аллергию из-за разнообразия ингредиентов и качества продуктов, используемых при ее приготовлении. Об этом сообщила News.ru врач аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова.
Как отметила доктор, пицца — это многокомпонентное блюдо, где каждый из ингредиентов способен вызывать аллергическую реакцию. Для диагностики важно проверять ингредиенты отдельно, поскольку причиной может быть не только продукт, но и его низкое качество или примеси вроде консервантов и красителей, подчеркнула Попова.
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