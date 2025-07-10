Врач Попова сообщила, что сложнее всего выявить аллергию на лекарства

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова сообщила изданию NEWS.ru , что сложнее всего выявить аллергию на лекарства. Она отметила, что для ее обнаружения используют кожное тестирование и анализ крови, но часто результаты оказываются ложноположительными.

Лекарственная аллергия — это реакция иммунной системы организма на введение какого-либо препарата. Диагностика может включать кожное тестирование и определение специфических антител класса IgE в крови пациента. Однако, как подчеркнула Попова, на текущем этапе развития аллергологии поставить диагноз «лекарственная аллергия» только на основании лабораторных анализов невозможно.

Врач также отметила, что кожное тестирование не всегда позволяет точно установить чувствительность к лекарственным препаратам. Это связано с отсутствием специализированных тест-систем и стандартов. Определение специфических IgE-антигенов может выявить аллергические реакции немедленного типа, но отсутствие соответствующих иммуноглобулинов не гарантирует отсутствия аллергии.