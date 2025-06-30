Врач Попова сообщила, что аллергия на красные продукты не всегда связана с их цветом

Иммунолог-аллерголог Видновской больницы Наталья Попова развеяла миф о том, что аллергия на красные продукты всегда связана с их цветом. В интервью NEWS.ru врач указала на то, что аллергические реакции могут быть вызваны непереносимостью ликопина или гистамина, а не самим пигментом.

Попова отметила, что многие пациенты считают, что у них аллергия на все красные продукты. Однако это не всегда так. Врач приводит пример вопроса, который она часто задает своим пациентам: «На свеклу тоже?» Отрицательный ответ на этот вопрос позволяет предположить, что реакция организма на красные продукты может быть избирательной.

Продукты красного цвета имеют разный состав, и красный пигмент в них обусловлен содержанием ликопина, который сам по себе не вызывает аллергию. Однако реакция организма возможна из-за непереносимости ликопина или гистамина, содержащегося в некоторых продуктах, пояснила врач.

Чтобы избежать ложных выводов, Наталья Попова рекомендовала обращать внимание на состав продуктов, особенно на искусственные красители, такие как Е120–129. Они часто встречаются в сладостях и газировке. Врач также отметила, что важно учитывать количество съеденного — истинная аллергия проявляется даже на минимальные дозы, тогда как псевдоаллергия зависит от объема.