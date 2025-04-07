Врач Попова: при бронхиальной астме следует носить бюстгальтер без косточек

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова раскрыла нюансы выбора безопасного для здоровья бюстгальтера. Об этом сообщил News.ru .

Женщинам с бронхиальной астмой врач посоветовала носить белье без косточек и с широкими лямками. Неправильно подобранный элемент одежды может сдавливать грудную клетку, вызывая дискомфорт и ухудшение состояния.

Чтобы избежать негативного воздействия, добавила медик, следует покупать идеально подходящий по размеру бюстгальтер. Он должен быть изготовлен из натуральных материалов — хлопка или льна, которые позволяют коже дышать, а также снижают риск раздражения, пояснила специалист.