Врач Попова: при бронхиальной астме следует носить бюстгальтер без косточек

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова раскрыла нюансы выбора безопасного для здоровья бюстгальтера. Об этом сообщил News.ru.
Женщинам с бронхиальной астмой врач посоветовала носить белье без косточек и с широкими лямками. Неправильно подобранный элемент одежды может сдавливать грудную клетку, вызывая дискомфорт и ухудшение состояния.
Чтобы избежать негативного воздействия, добавила медик, следует покупать идеально подходящий по размеру бюстгальтер. Он должен быть изготовлен из натуральных материалов — хлопка или льна, которые позволяют коже дышать, а также снижают риск раздражения, пояснила специалист.
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