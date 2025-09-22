Врач Попова предупредила, что сыроедение может стать причиной дефицита витаминов и минералов

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова сообщила NEWS.ru , что сыроедение может стать причиной дефицита витаминов и минералов, а также привести к общему упадку сил.

По словам врача, в самом начале такая система питания может вызывать ощущение бодрости, но в долгосрочной перспективе она губительна для организма. Сыроедение может вызвать нехватку жирорастворимых витаминов A, D, E, K, омега-3 жирных кислот, витамина B12 и ряда микроэлементов. Эти вещества трудно усваиваются организмом из растительных продуктов.

Кроме того, при сыроедении возникает риск быстрого развития белкового дефицита, что ослабляет иммунитет и нарушает процессы восстановления тканей. «Мы с вами существа белковые, нуждающееся в достаточном количестве полноценного белка», — подчеркнула Попова. Бобовые и зерновые культуры требуют обязательной термообработки, а промышленные протеиновые порошки не могут считаться полноценной заменой белковой пище.