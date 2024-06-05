Врач Попова предупредила, что из-за жары у пожилых людей бывают бред и галлюцинации

Сильная жара опасна для всех, но особенно рискуют пожилые люди. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Александра Попова.

По ее словам, пожилым людям нужно соблюдать максимальные меры предосторожности. Они часто бывают подвержены целому ряду хронических заболеваний, из-за которых жара переносится еще сложнее.

«На фоне обезвоживания в жару могут возникнуть головокружение, слабость, потемнение в глазах. Из-за этого человек может потерять сознание и упасть, получить тяжелую травму», — объяснила врач.

Она добавила, что пожилым нужно обязательно пить больше воды. Это поможет избежать обезвоживания.