Врач Попова посоветовала кормящим матерям отказаться от шоколада и орехов

Аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Наталья Попова рассказала в беседе с News.ru о пищевых запретах для кормящих матерей.

По словам врача, важно соблюдать рекомендации относительно рациона во время грудного кормления.

«Одной из основных причин возникновения пищевой аллергии у новорожденных является неправильное питание кормящей женщины. Многие вещества, содержащиеся в продуктах питания мамы, попадают в организм малыша вместе с молоком», — пояснила специалист.

По ее словам, из рациона стоит исключить цитрусовые, шоколад и какао-продукты, морепродукты и орехи. Кроме того, следует отказаться от пищи с консервантами, красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса.

В заключение Попова напомнила, что для профилактики аллергии у ребенка нужно продолжительное грудное вскармливание, здоровое питание, регулярное увлажнение кожи специальными средствами, соблюдение правил гигиены и поддержание оптимального микроклимата дома.