Врач Попова: озноб и рвота могут сообщать о заражении инфекциями после отдыха

Иммунолог Видновской клинической больницы Наталья Попова рассказала NEWS.ru , какие симптомы могут свидетельствовать о заражении инфекциями после отдыха за границей.

Среди них — озноб и рвота, которые иногда появляются не сразу, а спустя несколько недель после возвращения домой. В течение двух месяцев после поездки в регионы с высоким риском заражения следует обращать внимание на свое состояние.

По словам Поповой, важно не пропустить такие симптомы, как: высокая температура; слабость; диарея; боли в животе; кожная сыпь, крапивница или зуд; кашель, одышка; изменения голоса; головокружение; снижение зрения; неврологические нарушения.

Чтобы снизить риск заболеть серьезными инфекционными заболеваниями во время путешествия, врач рекомендует соблюдать простые правила и вовремя обращаться за медицинской помощью.