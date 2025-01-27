Врач Попов: регулярное воздействие сильных звуков может привести к тиннитусу

Главный врач специализированной клиники «Свобода движения» Алексей Попов сообщил, что хотя шум в ушах зачастую не представляет серьезной опасности, в некоторых случаях он может сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем. Об этом написал Life .

Наиболее частой причиной появления посторонних звуков в ушах является образование серной пробки. Ее присутствие можно распознать по наличию налета в ухе и ухудшению слуха. Удаление такой пробки должно проводиться специалистом-отоларингологом, чтобы избежать возможных осложнений.

Звуковой шок, возникающий, например, после посещения громких мероприятий, тоже может вызывать временные шумы в ушах. Если они продолжаются несколько дней, рекомендуется консультация у врача. Регулярное воздействие сильных звуковых раздражителей может привести к развитию тиннитуса – хронического шума в ушах.

Частые стрессы, повышенное давление и нарушения кровообращения также могут провоцировать появление шума в ушах. В таких ситуациях потребуется обращение к соответствующим специалистам: неврологу или кардиологу.