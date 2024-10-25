Врач Попов: фруктоза в сладких фруктах и ягодах помогает в усвоении железа

Чтобы железо лучше усваивалось организмом, необходимо добавить в рацион сладкие фрукты и ягоды. Каки рассказал сайту «Аргументы и факты» врач-терапевт Алексей Попов, в них содержится фруктоза, которая способствует скорейшему усвоению микроэлемента.

Для лучшего усвоения железа необходима и янтарная кислота, которую можно найти в большинстве кисломолочных продуктов, квашеной капусте, пивных дрожжах и изделиях из ржаной муки, написала «Свободная пресса».

Медик призвал не забывать о включении профилактической дозы витамина С, который находится в цитрусовых, блюдах из капусты и красном перце. Цистеин, который позволяет скорректировать железо, в большом количестве содержится в куриных яйцах, семенах подсолнечника, чесноке, луке и брокколи, добавил эксперт.