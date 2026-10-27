Врач Помойнецкая отметила, что случайно съеденный кусок плесневелого продукта не приведет к тяжелым последствиям

Плесневелые продукты нельзя употреблять в пищу, поскольку плесень может проникать в продукт значительно глубже, чем видно невооруженным глазом. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-терапевт Ольга Помойнецкая.

По ее словам, термическая обработка не делает такой продукт безопасным: споры грибов и их токсины при кипячении не погибают, а токсичность не снижается. Единственный продукт, у которого допустимо срезать подозрительную корку, — это твердый сыр, но срезать нужно большую толщину.

Врач отметила, что случайно съеденный небольшой кусок плесневелого продукта не приведет к тяжелым последствиям, самое худшее в этом случае — пищевая токсикоинфекция. Она советовала покупать продукты в проверенных местах, следить за сроками годности и ориентироваться на вкус, запах, цвет и консистенцию. Если продукт кажется несвежим, есть его не нужно, даже если срок годности еще не истек.