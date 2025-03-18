Врач Полуэктов рассказал, что вещие сны чаще всего являются самообманом

Врач-сомнолог и заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов поделился размышлениями о природе вещих снов в беседе с «Известиями».
Он отметил, что сновидения возникают в фазе быстрого сна, составляющей около четверти общего времени отдыха. Полуэктов подчеркнул, что большинство случаев «пророческих» снов — это либо самообман, либо простое совпадение между элементами сна и последующими событиями в реальности.
По словам эксперта, сновидения формируются на основе воспоминаний и различных аспектов памяти. Человек не может видеть во сне события, с которыми он не сталкивался в жизни.
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