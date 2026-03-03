Врач Полякова отметила, что хронический стресс или перенесенные инфекции могут спровоцировать аллергию в любом возрасте

Аллергия на домашних питомцев может проявиться даже после нескольких лет жизни с животным. Врач аллерголог-иммунолог, педиатр, детский аллерголог-иммунолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Наира Полякова рассказала «Известиям» о причинах и симптомах аллергии, а также о современных методах лечения.

Врач подчеркнула, что аллергическая реакция может возникнуть не только в детстве. Иммунная система способна длительное время контактировать с аллергеном без видимых проявлений, а затем сформировать повышенную чувствительность. Этот процесс называется сенсибилизацией, и его могут спровоцировать различные факторы, такие как гормональные изменения, хронический стресс или перенесенные инфекции.

Полякова отметила, что распространен миф о том, что аллергия возникает на шерсть животных, однако на самом деле реакция развивается на белки, содержащиеся в слюне, кожных чешуйках и выделениях.

«У кошек основным аллергеном является Fel d1, у собак — Can f1. Эти белки микроскопические, легко распространяются по воздуху, оседают на мебели, текстиле и сохраняются в помещении месяцами», — рассказала врач.

Симптомы аллергии могут появиться сразу после контакта с животным или спустя несколько часов. Среди них — покраснение и зуд глаз, насморк, приступы чихания, кашель, одышка, свистящее дыхание, кожный зуд и крапивница. При ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу, заключила Полякова.