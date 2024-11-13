Врач Полякова напомнила, что лишний вес и курение повышают риск инсульта

Инсульт — это опасное заболевание с высокой летальностью, однако от некоторых рисков его возникновения можно защититься самостоятельно. Об этом сайту телеканала «Санкт-Петербург» рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Александра Полякова.
Она объяснила, что в группу риска, в первую очередь, входят люди с лишним весом и ожирением. Также инсульт чаще настигает курильщиков. В списке также нарушенный холестериновый обмен и недостаточная физическая активность.
Наконец, повышают риск возникновения инсульта и сопутствующие заболевания. Например, повышенное давление или наличие сахарного диабета.
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