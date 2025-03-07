Врач Поляков: тяга к соленому часто возникает у тех, кто занимается спортом

Врач-эндокринолог Антон Поляков в беседе с изданием «Свободная пресса» рассказал, почему у человека может появиться тяга к соленой пище.

По словам медика, при хроническом стрессе надпочечники истощаются, а соль способна стимулировать их функцию.

«Тот же самый натрий, в целом соль, является одним из инструментов, которые стимулируют функцию надпочечников, то есть при его поступлении выработка гормонов стресс-адаптации несколько возрастает», — процитировал сайт sibdepo.ru эксперта.

Кроме того, как заметил Поляков, желание есть соленое часто возникает у людей, которые активно занимаются спортом.