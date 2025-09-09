Врач Поляков связал употребление колбасы с риском развития рака
Эндокринолог и диетолог Антон Поляков сообщил в беседе с aif.ru, какая пища способна спровоцировать онкологические заболевания.
По словам специалиста, частое употребление колбасных изделий увеличивает риск развития злокачественных образований.
Врач напомнил, что ВОЗ давно включила колбасу в список продуктов, опасных при регулярном употреблении. Вместо колбасы медик порекомендовал использовать в пищу говяжий язык, добавили «Известия».
