Врач Поляков связал употребление колбасы с риском развития рака

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков сообщил в беседе с aif.ru , какая пища способна спровоцировать онкологические заболевания.

По словам специалиста, частое употребление колбасных изделий увеличивает риск развития злокачественных образований.

Врач напомнил, что ВОЗ давно включила колбасу в список продуктов, опасных при регулярном употреблении. Вместо колбасы медик порекомендовал использовать в пищу говяжий язык, добавили «Известия».