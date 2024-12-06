Врач Поляков рассказал, что появление аллергии не зависит количества съеденных мандаринов

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал сайту «Аргументы и факты» , что возникновение аллергии не зависит от количества съеденных мандаринов. По словам медика, достаточно всего одного фрукта, чтобы выявилось заболевание.

Он пояснил, что каждый организм по-разному реагирует на те или иные вещи. Кому-то, как отметил Поляков, достаточно съесть одного ореха, чтобы получить анафилактический шок.

«Зависит от фактора стресса, от питания человека в целом, какая у него иммунная система, какие генетические поломки есть, чем он болел или болеет в моменте», — сообщил терапевт.

Примерно тоже происходит и с пыльцой от растений летом. Достаточно миллиграмма, чтобы запустилась сильнейшая аллергическая реакция.