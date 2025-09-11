Врач Поляков призвал людей с заболеваниями ЖКТ и печени отказаться от употребления алкогольных настоек

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в интервью сайту aif.ru перечислил заболевания, при которых употребление алкогольных настоек категорически противопоказано.

Специалист сообщил, что от употребления настоек следует отказаться людям с хроническим панкреатитом, заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта и язвенной болезнью. Спиртное также противопоказано в периоды обострения любых заболеваний, отметили «Известия».

Кроме того, Поляков подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует.