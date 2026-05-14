Врач Поляков предупредил, что страх перед стоматологом может привести к потере зубов

Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург Кирилл Поляков рассказал «Газете.Ru» , что избегание визитов к стоматологу из-за страха может стать причиной потери зубов. По его словам, воспалительные процессы под деснами могут развиваться годами без боли, разрушая костную ткань.

Мягкий налет на шейках зубов превращается в камень, который образуется не только на поверхности, но и под десной. Это создает идеальные условия для размножения бактерий. Воспаление проявляется кровоточивостью и неприятным запахом, однако многие люди игнорируют эти симптомы. Без лечения между зубом и десной образуются карманы, где скапливаются бактерии, а хронический процесс постепенно разрушает костную ткань, удерживающую зуб, привел слова доктора сайт aif.ru.

По данным эксперта, страх остается одной из главных причин позднего обращения к стоматологу. Современные методы обезболивания и седации позволяют проводить процедуры комфортно. На ранних этапах лечение ограничивается профессиональной чисткой и контролем гигиены, тогда как в запущенных случаях требуются глубокая обработка карманов или хирургические методы.

Попытки самолечения жесткими щетками и агрессивными пастами часто травмируют десну и усугубляют ситуацию. Единственный способ остановить скрытый процесс — своевременно обратиться к специалисту.