Врач Поляков предупредил, что иногда организм ошибочно воспринимает нехватку воды как потребность в еде

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал «Вечерней Москве» , что иногда организм ошибочно воспринимает нехватку воды как потребность в еде. Это происходит из-за того, что центры голода и жажды в головном мозге находятся рядом.

Поляков пояснил, что истинный голод возникает из-за дефицита энергии в организме. К основным критериям голода относятся подсасывающие ощущения в области желудка, голодные спазмы при выраженном голоде и время, прошедшее с последнего приема пищи.

«Если прошло четыре часа с момента приема пищи, то к этому времени человек должен проголодаться, если не было запредельного переедания», — отметил врач.

Обезвоживание может привести к ряду негативных последствий: общему замедлению обменных процессов, слабости, сонливости, усталости, головной боли, головокружениям, снижению концентрации внимания и сухости кожи, добавил «Петербургский дневник».

Самым серьезным последствием нехватки воды может стать летальный исход. По словам врача, без воды человек может прожить пять-семь дней, после чего наступает смерть.