Врач Поляков предупредил, что иммуномодуляторы могут спровоцировать аллергию и проблемы с пищеварением

В холодное время года люди часто подхватывают простуду и стремятся как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. В связи с этим многие обращаются к иммуномодуляторам, которые становятся популярными в аптеках. Однако врач-терапевт и специалист по доказательной медицине Сергей Поляков в беседе с KP.RU подчеркнул, что такие препараты могут быть не лучшим выбором.

«Отношение к иммуномодуляторам в мире доказательной медицины однозначное: они не рекомендуются к применению для лечения», — отметил Поляков.

По его словам, на сегодняшний день нет клинических исследований, подтверждающих, что использование иммуномодуляторов ускоряет выздоровление или предотвращает развитие ОРВИ. Кроме того, механизмы действия этих препаратов не изучены, а риски вполне реальны, написала «Газета.Ru».

Среди возможных побочных эффектов — проблемы с пищеварением, аллергические реакции и дополнительная нагрузка на печень, которая зимой и так работает на пределе из-за лекарств и простуд. Эксперт добавил, что при уже имеющихся нарушениях работы печени прием таких препаратов может только ухудшить ситуацию.