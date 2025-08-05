Врач Поляков предостерег от ежедневного употребления дыни

Врач-диетолог Антон Поляков в разговоре с aif.ru заявил, что чрезмерное употребление дыни каждый день может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Он отметил, что дыня — продукт, сложный для переваривания, и у некоторых людей она может вызывать расстройства ЖКТ. Несмотря на это, дыня богата витаминами и считается полезной, написали «Известия».

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщала, что дыню не стоит сочетать с мясом, молочными и кисломолочными продуктами. Это может привести к газообразованию и проблемам с желудком.