Врач Поляков подчеркнул важность правильного употребления воды во время занятий спортом

Питьевой режим во время физических упражнений часто недооценивают или организуют без учета индивидуальных особенностей, что может быть опасно. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru подчеркнул важность правильного потребления воды во время занятий спортом и указал на риски, связанные с неверными расчетами.

Многие спортсмены полагаются на усредненные нормы, не принимая во внимание собственные потребности. Поляков отметил, что при стандартных нагрузках, например, при 15-минутной тренировке на беговой дорожке или обычном комплексе упражнений в тренажерном зале, потери влаги составляют около 500–1000 мл. Однако для более длительных и интенсивных тренировок, таких как марафонский забег или многочасовая езда на велосипеде, это значение может быть недостаточным, написало АБН24.

«На такое мероприятие в среднем уходит от 500 до 1000 мл воды», — заявил врач.

Эндокринолог подчеркнул, что необходимо прислушиваться к сигналам собственного тела и ориентироваться на фактическую потребность в воде, а не на внешние рекомендации. Игнорирование этих сигналов может привести к обезвоживанию и снижению эффективности тренировок.