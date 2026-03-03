Врач Поляков подчеркнул, что газированная вода без добавления подсластителей не повышает уровень сахара в крови

Газированная вода нередко воспринимается как безобидный напиток, хорошо утоляющий жажду. Однако врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал «Вечерней Москве» , что для некоторых людей она может представлять опасность.

По словам специалиста, газированная вода обладает хорошими органолептическими свойствами и не содержит вкусовых добавок и красителей. Тем не менее напиток может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Поляков пояснил, что углекислый газ в газированной воде может увеличить выработку соляной кислоты и желудочного сока, что может спровоцировать гастроэзофагеальный рефлюкс. Однако это возможно только при предрасположенности к болезни или наличии хронических проблем с ЖКТ.

Врач подчеркнул, что газированная вода без добавления подсластителей не повышает уровень сахара в крови, не приводит к проблемам с поджелудочной железой и набору лишнего веса. В отличие от сладких газировок, которые наносят вред организму из-за высокого содержания сахара.