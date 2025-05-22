Врач Поляков назвал кефир неплохим вариантом для перекуса перед сном

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков рассказал в беседе с aif.ru , что кефир может быть неплохим выбором для легкого перекуса перед сном.

По словам эксперта, благодаря своей микрофлоре качественный продукт способен улучшать пищеварение. Кроме того, напиток оказывает положительное влияние на иммунную систему.

«Это явно лучше, чем съесть конфету или кусок колбасы, как у нас часто делают», — отметил медик.

Как пояснил Поляков, короткоцепочечные жирные кислоты в составе продукта помогают уменьшить воспаления и препятствуют развитию вредной микрофлоры, добавил RT.