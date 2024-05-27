Врач Поляева сообщила, что купание в холодной воде может грозить рядом проблем с сердцем

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Поляева в беседе с изданием «Газета.Ru» призвала россиян отказаться от купания в холодной воде и дождаться более устойчивой погоды.

Как написал сайт Ura.ru, наиболее серьезным риском является переохлаждение организма. Во время погружения в холодную воду тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Резкие перепады температур могут привести к развитию гипотермии и уменьшению кровотока в капиллярах кожи.

Медик пояснила, что такое состояние опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за увеличения нагрузки на сердце.