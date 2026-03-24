Врач Поляева подчеркнула важность правильного питания для снижения риска атеросклероза и гипертонии

Здоровье сосудов — ключевой фактор общего благополучия организма и профилактика серьезных заболеваний. Функциональный диагност «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева в интервью Life.ru подчеркнула важность правильного питания для снижения риска атеросклероза и гипертонии.

Основа здорового рациона — продукты, богатые витаминами и антиоксидантами. Фрукты и ягоды, особенно цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты), обеспечивают организм витамином С, укрепляющим сосуды. Ягоды, такие как черника, малина и клубника, насыщают антиоксидантами и флавоноидами, улучшая кровообращение и снижая воспаление.

Зеленые овощи — шпинат, капуста, брокколи, зеленый перец и свежая зелень — содержат витамины К и С, а также магний, поддерживающие прочность и эластичность сосудистой стенки.

Особое внимание стоит уделить продуктам, богатым омега-3 жирными кислотами: орехам и семенам (грецкие орехи, миндаль, лен, чиа), а также рыбе и морепродуктам.

Цельнозерновые продукты, такие как овсянка, коричневый рис и киноа, обеспечивают организм клетчаткой и витаминами группы В, поддерживающими обмен веществ. Специи и травы, например куркума, имбирь и чеснок, также оказывают положительное влияние на состояние сосудов, обладая противовоспалительным эффектом и улучшая кровообращение.

«Поддержание здоровья сосудов — результат комплексного подхода. Рацион с достаточным количеством полезных нутриентов помогает сохранить эластичность и прочность сосудистой стенки, однако не менее важны регулярная физическая активность, контроль массы тела и отказ от вредных привычек», — заключила эксперт.