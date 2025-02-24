Врач Поляева: холодные руки могут указывать на проблему со щитовидкой

Врач-кардиолог Ирина Поляева в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что ощущение холода в руках и ногах часто связано с низкой температурой окружающей среды и отсутствием достаточной физической активности. Однако этот симптом может указывать и на серьезные проблемы со здоровьем.

Одна из основных причин холодных конечностей — низкий уровень гемоглобина в крови, что ведет к недостаточному снабжению тканей кислородом. Кроме того, причиной может быть нарушение кровообращения вследствие сужения сосудов, которое нередко вызывается атеросклерозом, когда на стенках артерий откладывается холестерин. В таких случаях затрудненное движение крови к конечностям вызывает чувство холода, написали «Известия».

Еще одной возможной причиной холодных рук и ног может быть недостаточность функции щитовидной железы (гипотиреоз). При этом состоянии нарушается обмен веществ, что снижает общую температуру тела и делает конечности более чувствительными к холоду. Помимо этого, гипотиреоз может сопровождаться такими симптомами, как повышенная утомляемость, набор лишнего веса и сухость кожных покровов.