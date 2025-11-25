Врач Погосова рассказала, что распознать первые признаки гипертонии можно по головным болям или тяжести в затылке

Доктор медицинских наук, профессор и заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова рассказала KP.RU , на какие симптомы стоит обратить внимание, чтобы не пропустить начало гипертонии.

По словам эксперта, у многих людей повышение артериального давления не сопровождается явными проявлениями. Даже очень высокие показатели могут обнаруживаться случайно. Риск сердечно-сосудистых осложнений при этом не зависит от того, ощущает ли человек повышение давления или нет.

Среди симптомов, указывающих на возможные проблемы с давлением, кардиолог выделила: головные боли или тяжесть в затылке; головокружение; тошноту; шум в ушах; нарушения зрения (размытость, «мушки», блики).

Также могут наблюдаться учащенное сердцебиение, дискомфорт в груди, одышка при нагрузке, перемены настроения, внутреннее волнение, потливость, сильная утомляемость, слабость и беспокойный сон.

Специалист рекомендует не игнорировать тревожные сигналы и периодически измерять давление, даже если самочувствие кажется нормальным.