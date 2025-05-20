Врач Подпругина назвала йододефицит одной из причин проблем с щитовидкой

Заболевания щитовидной железы среди женщин диагностируются значительно чаще, чем у мужчин. Основной фактор, способствующий развитию патологий, — дефицит йода. Об этом рассказала врач Наталья Подпругина в беседе с сайтом « Время Н ».

По словам медика, суточная норма потребления йода у взрослых составляет 150 микрограммов, но привычный рацион обеспечивает лишь половину необходимой дозы — от 40 до 80 микрограммов.

Как пояснила специалист, недостаточное поступление йода вызывает трудности с синтезом необходимых гормонов. Постоянное проживание в условиях нехватки йода провоцирует постепенную перестройку структуры щитовидной железы, приводящую к увеличению органа. После достижения возраста 45 лет возможно развитие гиперфункции, сопровождающейся избыточной выработкой гормонов.

Однако предотвратить появление болезней щитовидной железы довольно просто. Подпругина посоветовала обогатить повседневный рацион пищевыми продуктами с йодом, например регулярно использовать йодированную поваренную соль.