Врач Подорожнюк: при гипертонии и ожирении нужно ограничить шоколад в рационе

Эндокринолог Кристина Подорожнюк назвала шоколад источником полезных микроэлементов и витаминов. Однако при некоторых проблемах со здоровьем стоит ограничить количество сладости в рационе, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала контролировать порции съеденного сладкого при ожирении, заболеваниях печени и диабете. Та же рекомендация касается людей с гипертонией и повышенным холестерином.

По словам эксперта, одна полоска шоколада в день не принесет вреда организму. Какао-бобы, из которых изготавливают лакомство, способствуют выработке гормонов счастья, радости и удовольствия, добавила Подорожнюк.