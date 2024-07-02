Врач Подкорытова: в домашних бассейнах можно подхватить ротавирусную инфекцию

Купание в домашнем бассейне может спровоцировать развитие ротавирусной инфекции и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач Надежда Подкорытова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, размножению бактерий и вирусов способствует недостаточная очистка и дезинфекция воды в бассейне. Это также может привести к заражению вирусным гепатитом А, дизентерией, лямблиозом и лептоспирозом.

Чтобы избежать болезней, врач посоветовала регулярно обслуживать оборудование бассейна и проводить дезинфекцию хлорными средствами.

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