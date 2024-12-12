Врач Подкорытова: синтетические витамины могут накапливаться в организме и вызывать побочные эффекты

Главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова назвала плюсы и минусы синтетических витаминов. Об этом сообщил сайт « Страсти ».

По словам медика, главное преимущество таких препаратов — возможность использования для лечения и профилактики нехватки определенных веществ. Так, в условиях недостатка солнечного света порой стоит принимать добавки с витамином D.

«Однако важен вопрос передозировки: синтетические витамины могут накапливаться в организме и вызывать побочные эффекты при неправильном применении», — предостерегла Подкорытова.

Специалист посоветовала не рассчитывать на БАДы, а правильно организовывать свое питание. Например, для укрепления иммунитета следует включить в рацион цитрусовые, брюссельскую капусту и киви.