Врач по медицинской профилактике Каспарова рассказала о профилактике остеопороза

Врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова рассказала о профилактике остеопороза — системного заболевания скелета, которое характеризуется повышенной хрупкостью костей. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Остеопороз — это системное заболевание скелета, при котором происходит снижение плотности и массы костей, что делает их хрупкими и значительно увеличивает риск переломов. Болезнь часто развивается незаметно, и первым ее проявлением может стать перелом, особенно позвоночника, предплечья или шейки бедра.

В группу риска входят женщины в период менопаузы из-за снижения уровня эстрогена, люди старше 65 лет, лица с низкой массой тела, курильщики и злоупотребляющие алкоголем, а также люди с наследственной предрасположенностью и пациенты, длительно получающие гормональную терапию.

Своевременная профилактика способна замедлить развитие болезни и улучшить прогноз. Для укрепления костей необходим кальций, который содержится в молочных продуктах (твердые сыры, йогурт, творог), бобовых, шпинате, брокколи, зелени, орехах, рыбе и морепродуктах, а также в маке, инжире и кураге. Для усвоения кальция важен витамин D, поступающий с пищей (рыба, печень, яйца) и вырабатывающийся в коже под действием ультрафиолета.

В осенне-зимний период рекомендуется дополнительный прием витамина D в виде препаратов после консультации с врачом.