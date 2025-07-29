Врач Платунова рассказала, что при укусе гадюки важно обездвижить пострадавшую конечность

Терапевт Амина Платунова поделилась советами для « Ридуса », как действовать при укусе гадюки. Признаки воздействия яда могут проявиться в течение 30 минут после нападения.

Как пояснила специалист, среди симптомов — отек, покраснение, кровоподтеки, посинение в области укуса.

«Необходимо максимально обездвижить пострадавшую от укуса конечность. Любая физическая активность разгоняет яд по тканям. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, прижигать место укуса или резать ножом», — отметила медик.

Она также посоветовала промыть рану питьевой водой. Таким образом получится удалить часть яда. Самое важное — немедленно вызвать скорую помощь и как можно быстрее доставить пострадавшего в медицинское учреждение.