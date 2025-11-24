Врач Платонова рассказала, что опасную дозу излучения можно получить лишь при 100 рентгенах подряд

Рентген продолжает оставаться значимым методом диагностики, несмотря на множество мифов, связанных с ним. Главный врач диагностического отделения АО «Медицина», рентгенолог высшей категории Оксана Платонова рассказала «Известиям» , что не все диагностические методы связаны с лучевой нагрузкой.

По словам доктора, УЗИ и МРТ работают на основе ультразвуковых волн и магнитного поля, поэтому они безопасны даже для беременных. Рентген применяется только в рентгенографии, флюорографии и КТ.

Платонова подчеркнула, что кормящие женщины могут спокойно проходить рентген зубов, флюорографию и маммографию, так как излучение не влияет на грудное молоко и ребенка. Однако беременным рентген назначают только по строгим показаниям и обязательно защищают живот свинцовым фартуком.

Современные аппараты дают минимальные дозы излучения. Чтобы получить вредную нагрузку, нужно пройти сотни снимков подряд, что в реальной практике невозможно. Для сравнения: рентген зуба — это около 30 мкЗв, флюорография — около 500 мкЗв, тогда как опасной считается доза свыше 50 тыс. мкЗв в год.

«Рентген — это электромагнитное излучение, как и ультрафиолет, свет или тепло. Да, при больших дозах оно может повредить клетки, но то же самое делает солнечный ожог. Загореть на пляже без защиты гораздо опаснее, чем раз в год сделать флюорографию», — пояснила врач.

Платонова подчеркнула, что куда опаснее пропустить заболевание, чем пройти рентген-диагностику. Современная аппаратура минимизирует риски, а своевременное обследование позволяет быстро обнаружить патологии и начать лечение.