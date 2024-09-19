Врач Платицына посоветовала избегать кремов для тела с парабенами и искусственными красителями

Хороший крем для тела содержит компоненты, которые эффективно увлажняют, питают и защищают кожу. В его составе не должно быть парабенов и искусственных красителей, рассказала врач-дерматовенеролог Анастасия Платицына, сообщило РИАМО.
По словам специалиста, подобные компоненты могут спровоцировать аллергическую реакцию или раздражение. Выбирать крем нужно, исходя из фактора сезонности и типа кожи. Так, летом стоит отдать предпочтение легким гелевым текстурам, а зимой — плотным и насыщенным с маслами, сообщил сайт kp.ru.
Для проблемной кожи отлично подойдут крема с аллантоином или пантенолом, отметила Платицына.
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