Врач Пьянзин призвал следить за уровнем витамина D и поддерживать физическую активность зимой

Зимой многие сталкиваются с трудностями при пробуждении, нежеланием выходить из дома и даже набором веса. Это не случайность: в холодное время года организм перестраивается, что влияет на самочувствие и активность, рассказал врач-реабилитолог Михаил Пьянзин в беседе с сайтом pravda-nn.ru .

Зимние месяцы характеризуются коротким световым днем, низкой температурой, дефицитом витаминов и снижением физической активности. Эти факторы приводят к снижению иммунитета, упадку сил и накоплению стресса.

Апатия зимой — не выдумка, а реакция организма на сезонные изменения. Нехватка солнечного света уменьшает выработку серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение и стрессоустойчивость. Кроме того, зимой нарушается выработка витамина D, что может привести к проблемам с мышечными сокращениями и неправильному движению.

«Недостаток витамина D приводит к тому, что мышцы человека плохо сокращаются, появляются легкие спазмы», — рассказал медик.

Мелатонин, гормон сна, также зависит от освещенности. Зимой его уровень в организме повышается, что делает человека вялым и заторможенным.

Чтобы поддержать себя в зимний период, важно следить за уровнем витамина D и поддерживать физическую активность.