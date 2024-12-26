Врач Писарева: в чайных пакетиках содержится опасный микропластик

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева сообщила NEWS.ru о наличии микрочастиц пластика в чайных пакетиках, которые представляют опасность для человеческого здоровья.

Как пояснила медик, канадские ученые провели эксперимент, нагревая чайный пакетик до высоких температур. Они заметили, что микропластик начал выделяться буквально сразу. Это позволило подтвердить наличие микрочастиц в пакетиках.

Один стакан чая содержит приблизительно 16 микрограммов микропластика, что довольно много. Микропластик присутствует и в соли, но в меньших количествах. Диетолог советует приобретать листовой чай и заваривать его самостоятельно в стеклянном чайнике. На ее взгляд, это обеспечит более высокое качество напитка и минимизирует вред для здоровья.