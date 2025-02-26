Врач Писарева: шпинат, яйца и черника помогут поддержать здоровье глаз
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала «Москве 24» о продуктах, поддерживающих здоровье глаз. Так, для профилактики синдрома сухого глаза стоит включить в рацион рыбу и орехи.
По словам врача, витамин A играет важную роль в сохранении состояния сетчатки. В связи с этим медик посоветовала регулярно употреблять яйца, морковь и батат.
«Витамин C также полезен для питания сетчатки. Он содержится в таких продуктах, как болгарский перец, шиповник, черника и цитрусовые», — добавила диетолог.
Кроме того, Писарева подчеркнула важность поступления лютеина, положительно воздействующего на остроту зрения и укрепляющего сосудистые стенки. Источником является шпинат, усвоение которого улучшается при легкой термообработке.